''Нафтогаз'' три роки затягував домовленості з ЄС: енергетичний експерт

Експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук прокоментував новину про те, що 19 вересня 2019 року можуть відбутись переговори щодо транзиту російського газу.

Переговори мають пройти у тристоронньому форматі за участю ЄС, України та Росії. Про це у своєму Твіттер написав віце-голова європейської комісії Марош Шевчович. 1 січня 2020 року закінчується угода між Україною та РФ, тому для налагодження стосунків у газовому питанні, ця новина є дуже важливою.

Корольчук заявив, що Європа, в першу чергу, зацікавлена у тому, щоб зберегти транзит російського газу через Україну, адже попереду зима і російське блакитне паливо має поставлятись до країн ЄС без перебоїв. Якщо контракт буде укладений лише на 1 рік, а за словами експерта дуже схоже, що ми рухаємось саме до такого результату, то для України це не буде дуже великою перемогою. Адже Газпром має закінчити будівництво Північного потоку ІІ та Турецького потоку ІІ якраз через рік, і РФ просто хочуть виграти для себе 1 рік часу, поки не добудують газотранспортні систему в обхід України.

Вимогою європейців для створення нового транзитного контракту був "анбандлінг", тобто розділення українського монополіста НАК "Нафтогаз України". Їх позиція була наступною - має бути новий суб'єкт від України, який підпише нову угоду, а "Нафтогаз", за словами експерта, постійно сперечався із цією вимогою, наводячи різноманітні рішення міжнародних інстанцій. Процес суперечок тривав три роки, за які фактично нічого не було зроблено для задовільнення вимог європейських споживачів. За ці роки "Нафтогаз" не лише не розділився, а навпаки ще більше монополізував український ринок, заявив Корольчук.

Експерт також прокоментував питання ведучих про те, скільки газу потребує населення України.

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