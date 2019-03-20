На зміну декомунізації прийде деколонізація: В'ятрович розповів, що чекає на українські міста

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зазначив, що під деколонизацией треба розуміти необхідність позбавлення від імперської спадщини, яке використовується для російського імперського впливу на Україну.

Як приклад він наводить Одесу, яка має 600-літній вік, а, за його словами, їй його вкоротили вдвічі. Те саме стосується міста Дніпро, які має історію глибше на кілька сотень років, ніж історія Катеринослава, від якого зараз починають відлік. Ще більш глибоку історію має Севастополь - тут можна дійти до античності. Мова також іде про Сімферополь, Павлоград, Херсон, Первомайськ та інші міста.

За його словами, цей процес мають очолити історики, який і визначатимуть реальний вік українських міст та остаточне рішення, як він вважає, все одно буде політичним.

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