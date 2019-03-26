На вибори прибуде в два рази більше міжнародних спостерігачів, ніж їх було в 2014 році: речник ЦВК

Прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко повідомив про те, що вчора, 25 березня, згідно чинного законодавства, Україна завершила реєстрацію офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України. За його словами, остаточна цифра становить 2344 особи від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав. Він вважає, що цей "потужний загін міжнародного спостереження", який, за його словами, може претендувати на звання рекордного, забезпечить прозорість виборчого процесу повною мірою.

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