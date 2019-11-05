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5 листопада • оновлено в 16:08
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На росТВ пожартували про візит депутата Держдуми в Золоте

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На російському пропагандистському телебаченні уїдливо прокоментували незаконний візит в Золоте депутата нелегітимною Держдуми Росії Олексія Журавльова.

Так, в ефірі програми "60 хвилин" на "Росія 1" рупори Кремля цинічно пожартували, зазначивши, що політик окупантів своїм приїздом перемістив україно-російський кордон.

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