На росТВ пожартували про візит депутата Держдуми в Золоте

На росТВ пожартували про візит депутата Держдуми в Золоте72 Читати матеріал російською
На російському пропагандистському телебаченні уїдливо прокоментували незаконний візит в Золоте депутата нелегітимною Держдуми Росії Олексія Журавльова.
Так, в ефірі програми "60 хвилин" на "Росія 1" рупори Кремля цинічно пожартували, зазначивши, що політик окупантів своїм приїздом перемістив україно-російський кордон.
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