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На росТВ обвинили Украину в оккупации

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Пытаясь оправдаться за преступные действия России на Донбассе и в Крыму, путинский пропагандист Евгений Попов обвинил Украину в оккупации Ирака.

Так, он лицемерно назвал вмешательством во внутренние дела чужого государства участие украинских военных в миротворческих миссиях. Наглые претензии в адрес жертвы страны-агрессора рупор Кремля озвучил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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