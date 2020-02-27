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27 лютого • оновлено в 17:20
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"На роботі я дивлюсь Pornhub": головний редактор Playboy

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Головний редактор журналу Playboy Влад Іваненко у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих програм "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської

Він розповів про сучасні тенеденції та моду на фото оголеного жіночого тіла та про особливості своєї роботи.

Головний редактор прокоментував скандал із Харві Вайнштейном та розповів, як він уникає подібних ситуацій під час своєї роботи.

Він також поділився інформацією, що незабаром світ побачить журнал Playboy із чоловіком на обкладинці. Ним стане співак Макс Барських.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

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