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29 листопада • оновлено в 11:30
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На місцевих виборах перемагатимуть не партії, а місцеві господарники: речниця комітету виборців

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Заступниця генерального директора комітету виборців України Наталія Линник у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала місцеві вибори, процес підготовки до яких вже розпочався в Україні. Вони мають відбутись 29 грудня 2019 року.

"Хочеться сказати, що місцевий аспект виборів, особливо вибори у територіальних громадах стосуються відомості певних персоналій, а не партій. Тому місцеві вибори 2019 року будуть показником, на скільки оперативно спрацює команда "Слуги народу" на цих місцевих виборах. Результат виборів у цих місцевих громадах передбачуваний. Проходитимуть хороші міцні господарники. Там обирають не бренди, а тих осіб, яких знають люди. І результат "Слуги народу" залежатиме багато в чому від того, чи зможуть вони домовитись із цими "міцним господарниками", щоб вони представляли партію", - заявила Линник.

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Наталя Лінник 
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