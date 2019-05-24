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На КремльТВ потребовали вхождения Украины в Россию

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Российский пропагандист Игорь Коротченко заявил, что в Украине необходимо провести референдум о вхождении большей части ее территорий в Российскую Федерацию.

Он убежден, что население страны якобы поддержит идею объединения с агрессором, который пятый год ведет против него войну. Бредовую идею для президента Владимира Зеленского рупор Кремля предложил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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Георгійович Сергій
Георгійович Сергій
Нафига украинцам эти ватные и перманентно бухие дармоеды,пусть их Путин кормит шишками еловыми и подорожником.
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Иванов Петр
Иванов Петр
"потребовали вхождения Украины в Россию." - Алё обоз, а где требования?
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Георгійович Сергій
Георгійович Сергій
Иванов Петр, А ты чего на укропский сайт пр пёрся,олень контуженый ??? Пшол нах.. на свой ватный ресурс типа Лента.РУ.
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