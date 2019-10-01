Інді-рокер Alex Peakman став гостем інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Співак, музикант Alex Peakman став гостем прямого ефіру ObozTV на інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Співак представив свій кліп та розповів про історію створення музичного проекту.

Інді-музикант також виконав декілька авторських композицій наживо, вразивши потужним англомовним вокалом та фірмовим звуком, притаманним західній рок-музиці сімдесятих років минулого століття.

Інді -рокер Alex Peakman стверджує, що його музика - поза часом і простором.

Тож ведучі підготували для нього несподіванку: у прямому ефірі ObozTV він здаватиме екзамен на знання космосу.

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