Інді-рокер Alex Peakman став гостем інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"127 Читати матеріал російською
Співак, музикант Alex Peakman став гостем прямого ефіру ObozTV на інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".
Співак представив свій кліп та розповів про історію створення музичного проекту.
Інді-музикант також виконав декілька авторських композицій наживо, вразивши потужним англомовним вокалом та фірмовим звуком, притаманним західній рок-музиці сімдесятих років минулого століття.
Інді -рокер Alex Peakman стверджує, що його музика - поза часом і простором.
Тож ведучі підготували для нього несподіванку: у прямому ефірі ObozTV він здаватиме екзамен на знання космосу.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы