Головна Новини
1 жовтня • оновлено в 22:08
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Інді-рокер Alex Peakman став гостем інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

127 Читати матеріал російською

Співак, музикант Alex Peakman став гостем прямого ефіру ObozTV на інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Співак представив свій кліп та розповів про історію створення музичного проекту.

Інді-музикант також виконав декілька авторських композицій наживо, вразивши потужним англомовним вокалом та фірмовим звуком, притаманним західній рок-музиці сімдесятих років минулого століття.

Інді -рокер Alex Peakman стверджує, що його музика - поза часом і простором.

Тож ведучі підготували для нього несподіванку: у прямому ефірі ObozTV він здаватиме екзамен на знання космосу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Alex Peakman
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини