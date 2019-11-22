Мустафа Найєм розкрив своє нове місце роботи

Колишній народний депутат Мустафа Найєм працює у державному концерні "Укроборонпром".

Найєм зазначив, що обіймає посаду заступника генерального директора. Про це він розповів у четвер, 21 листопада у Києві під час пресконференції на тему "Річниця Майдану: що не вдалося попередній влади і застереження для нової", передає Укрінформ.

"Так, дійсно, я зараз там працюю – заступником генерального директора", – повідомив він.

Як писав OBOZREVATEL:

"Укроборонпром" опинився в центрі скандалу у лютому. Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топчиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей з Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег та Ігор Гладковські.

При цьому Гладковський-старший зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії, проте ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування.

Незабаром журналісти розкрили також суми "відкатів" від розкрадання в оборонному комплексі для чиновників, опублікувавши нові докази.

У фінальній частині розслідування журналісти повідомили, що працівники Національного антикорупційного бюро знали і були замішані у скандальних схемах навколо "Укроборонпрому".

30 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса новим головою "Укроборонпрому". Указом №640/2019 він звільнив Павла Букіна з посади гендиректора держконцерну.

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру колишньому гендиректору "Укроборонпрому" Павлу Букіну.

У Києві викрили колишнього заступника директора заводу "Маяк", який намагався продати державне майно "Укроборонпрому" за 4,5 млн доларів.

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