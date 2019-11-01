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1 листопада • оновлено в 12:59
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Можна припустити причетність попередньої влади до вбивства Гандзюк: екс-генеральний прокурор

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Колишній в.о. Генерального прокурора України Олег Махніцький у прямому етері ObozTV прокоментував майбутню річницю вбивства Каті Гандзюк.

"Тут багато загальної інформації. Прокурор каже, що через декілька місяців будуть якісь результати. Якщо брати цю справу і порівнювати із вбивством Шеремета, то тут є хоч якісь особи, виконавці і т.д. Знову ж таки, ми можемо припускати, чому попередня влада не встановила повністю всю картину вбивства. Ми можемо припускати, що зараз є якась причетність наближених до попередньої влади осіб. Генеральний прокурор пообіцяв, що за декілька місяців буде результат. Суспільство хоче конкретики. Коли я очолював генеральну прокуратуру, я майже через день проводив прес-конференції та озвучував суспільству, що конкретно зроблено. Тому, говорити, що буде якийсь результат через два місяці - це добре, але ви озвучте суспільству, що зараз зроблено", - заявив Махніцький.

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