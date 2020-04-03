Можливий виїзд додому: у перукарів “жнива”
Кілька районів міста, різна категорія салонів – від невеличких МАФів з експрес-послугами до перукарень VIP-рівня. Всі зачинені.
Дехто пропонує бронювання на квітень, дехто просто приносить вибачення за незручності. Знайшов лише один відкритий салон, але атмосфера у ньому не вказує на бодай якісь порушення.
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