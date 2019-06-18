"Можливе військове зіткнення": озвучено тривожний прогноз щодо Близького Сходу

Загострення конфлікту між США й Іраном у недалекому майбутньому може перерости в нове військове зіткнення на Близькому Сході.

Про це розповів експерт із питань міжнародної політики Українського інституту аналізу та менеджменту політики Володимир Воля.

"Не можна виключати, що буде обмежене військове зіткнення. Воно для багатьох може бути цікавим. Для США й Ізраїлю обмежений удар по Ірану може бути корисним перед виборами. У Штатах наступного року президентські вибори, а у вересні – у Нетаньяху, який на правій антиіранській риториці отримував, зокрема, результат на виборах у квітні. Зараз він працює в тому ж дусі", – пояснив він.

Експерт допустив "локальне зіткнення, завдання удару".

"І США, й іранське керівництво зараз нібито змагаються в провокуванні напруження. Вони всі грають на жорстких тонах, підвищуючи ставки. Іран – щоб тиснути на європейські держави та убезпечити себе від блокади, від санкцій. У Трампа свої мотиви, щоб показати силу", – зазначив Воля.

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