Мода та стиль у новому парламенті: як вдягатимуться депутати

Експерт зі стилю Валерій Мартиненко заявив, що вже понад 10 років працює з українськими політиками..

Він відмовився називати конкретні прізвища, натомість зазначив, що в усьому світі знають прислів'я: "по одежі стрічають, а по уму випроводжають", тому потреба у послугах персонального експерта зі стилю є дуже актуальною.

Експерт заявив, що вимоги до одягу за останні роки суттєво змінились. Світ вцілому, за словами Мартиненка, став демократичнішим, і це торкнулося також сфери одягу. Він наголосив, що останнім часом популярною стала тенденція взагалі не показувати бренд,і часто костюм одного бренду від іншого може відрізнити лише той, хто носить костюми саме цього бренду.

Новим трендом у сфері одягу Мартиненко назвав одяг взагалі без логотипів. Він заявив, що це не означає, що всі тепер виглядатимуть однаково, адже робота експерта зі стилю полягає в першу чергу в тому, щоб розкрити індивідуальність кожної людини і бренд - це завжди останнє, на що вони звертають увагу.

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