Мобільний застосунок для діагностики раку: коментар онколога

Лікар хірург-онколог Микола Анікусько прокоментував новини про появу додатку, який допомагає діагностувати онкологію у жінок.

Він заявив, що подібні додатки полегшують наші життя.

"Потрібно усвідомити, що ця проблема не десь там, вона тут, вона реальна. І кожна восьма жінка має ризик захворіти на рак молочної залози. Якщо ми говоримо про європейський аспект, то кожні 2,5 хвилини в Європі діагностується випадок захворювання на рак молочної залози. За десять хвилин нашої з вами розмови чотири випадки цього виду раку буде виявлено в Європі і кожні 6,5 хвилин одна людина від цієї хвороби помирає. Тому це дуже важливо, це нагадування завжди грає на користь, тому що коли ми проговорюємо цю проблему, ми припиняємо боятись", - заявив лікар.

Він також пояснив, що зазвичай, коли люди говорять про рак, то вони говорять про нього як про смертельну хворобу.

"Ну звісно ж, що у четвертій стадії або у запущеній стадії і застуда може являти небезпеку для життя людини", - додав Анікусько.

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