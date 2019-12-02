Міжнародні змагання з Ice Cross Downhill
Ice Cross Downhill є швидкісний спуск на ковзанах по крижаному жолобу з проходженням поворотів і трамплінів.
Змагання проходять кожну зиму в різних куточках земної кулі. Спортсмени борються за світову першість в чемпіонаті.
Міжнародні змагання з Ice Cross Downhill
Скріншот з відео
Міжнародні змагання з Ice Cross Downhill
Скріншот з відео
Сенс змагання полягає в тому, щоб дістатися першим до фінішу.
Спочатку проводиться кваліфікація, кращі за часом з якою потрапляють в наступну стадію. Далі проходять забіги з вибуванням: з чотирьох учасників забігу двоє кращих проходять в наступну стадію.
Міжнародні змагання з Ice Cross Downhill
Скріншот з відео
Міжнародні змагання з Ice Cross Downhill
Скріншот з відео
Довжина траси - близько 300 м. Середня швидкість спортсменів - 40 км / год, максимальна на деяких трасах досягає 70 км / ч. Екіпірування спортсменів дуже нагадує хокейну.
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