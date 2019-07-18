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Місцями до +30: прогноз погоди в Україні на 19 липня від ObozTV

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Літня спека знову повертається. У п’ятницю майже по всіх областях України синоптики прогнозують суху погоду та потепління.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на п’ятницю, 19 липня.

На заході в окремих областях очікуються короткочасні опади, які чергуватимуться з проясненнями. Денні показники +27, нічні +12 градусів.

У північних регіонах місцями дощитиме. Температура вдень +24, вночі +12.

На сході день обіцяє бути сухим та сонячним. Повітря прогріється до +28, вночі термометри покажуть +14.

Місцями до +30: прогноз погоди в Україні на 19 липня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

Південь та Крим очікує ясна та суха погода. Вдень +30, нічні показники +16 градусів.

Центральну Україну накриють хмари, але опадів не прогнозують. Максимальний показник вдень +26, вночі термометри покажуть +12 градусів.

У столиці також хмаритиме, але без опадів. Температура повітря вдень +26, вночі +16 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, істотне підвищення температури повітря очікується в Україні у день парламентських виборів, 21 липня. В окремих регіонах синоптики обіцяють до +33 градусів.

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