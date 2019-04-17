Миротворці на Донбасі: санкції збільшиться в рази в разі відмови Росії – Гримчак

Заступник міністра з тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак зазначив, що є надія на те, що зустріч у форматі "нормандської четвірки" відбудеться 6 червня. Він нагадав про заяву президента України Петра Порошенка, який стверджував, що Росія втратила від санкцій за невиконання "Мінських домовленостей" 150-170 млрд доларів.

Гримчак повідомив про підготовку нового пакету санкцій проти Росії, які збільшаться в рази, в разі її відмови від допущення на територію Донбасу "блакитних шоломів". Тому, він вважає, що така зустріч має велику ймовірність, як і ухвалення рішення щодо миротворців ООН.

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