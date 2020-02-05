Міністр заявив, що Україна втрачає до 15 млрд гривень через тіньовий алкоголь
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що через тіньовий оборот алкоголю бюджет України недоотримує від 5 до 15 млрд гривень.
Після того як до справи долучився уряд, до бюджету додалося майже пів мільярда гривень. Про це він заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода".
"2019 рік стабільно нижче, ніж 2018 рік. Потім ми восени почали займатися цим питанням. І, бачите, який стрибок... Стабільно було нижче, ніж у 2018 році. А потім – майже пів мільярда плюс", – зазначив Дубілет.
"І це притому, що ми ще не впровадили електронну акцизну марку, не зробили повне перезавантаження в усіх органах, які відповідають за це. Але, в принципі, воно вже дало свій ефект. Я вважаю, що круто спрацювали", – резюмував міністр Кабінету міністрів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство економічного розвитку та торгівлі запропонувало підвищити ціни на:
горілку й лікеро-горілчані вироби – на 10,7%;
коньяк (бренді) – на 9,1-9,5%;
вина – на 7,4-10,2%.
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