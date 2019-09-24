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24 вересня • оновлено в 18:50
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Микола Янович пожартував про членів ЄС

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Колишній прем'єр-міністр України часів президентства Віктора Януковича Микола Азаров вирішив показати дотепність щодо членства в Європейському Союзі і нарвався на глузування в мережі.

Відповідний пост розмістив політик-втікач на своїй сторінці в Twitter.

"Великобританія щодня намагається вийти з Євросоюзу, а Україна – туди увійти. Кругообіг єврочленів?" – написав Азаров.

На його слова звернув увагу в своєму Telegram-каналі український політолог Олексій Голобуцький.

"Азаров знову на своїй сторінці в Twitter про члени пише. Знову хтось із санітарів пожартував над старим і віагру в ранковий кефір підсипав!" – зіронізував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Азаров постав на пропагандистському телебаченні Росії експертом з української мови, чим насмішив мережу.

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