Микола Янович пожартував про членів ЄС

Микола Янович пожартував про членів ЄС62 Читати матеріал російською
Колишній прем'єр-міністр України часів президентства Віктора Януковича Микола Азаров вирішив показати дотепність щодо членства в Європейському Союзі і нарвався на глузування в мережі.
Відповідний пост розмістив політик-втікач на своїй сторінці в Twitter.
"Великобританія щодня намагається вийти з Євросоюзу, а Україна – туди увійти. Кругообіг єврочленів?" – написав Азаров.
На його слова звернув увагу в своєму Telegram-каналі український політолог Олексій Голобуцький.
"Азаров знову на своїй сторінці в Twitter про члени пише. Знову хтось із санітарів пожартував над старим і віагру в ранковий кефір підсипав!" – зіронізував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Азаров постав на пропагандистському телебаченні Росії експертом з української мови, чим насмішив мережу.
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