''Ми всі помремо!'': екологиня порадила почитати доклад ''Римського клубу''150 Читати матеріал російською
Голова всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко прокоментувала екологічні виклики для України.
Вона заявила, що рекомендує кожному уважно прочитати доповідь Римського клубу, яка була видана у грудні 2017 року. Римський клуб — це міжнародна неурядова організація, що об'єднує в своїх рядах вчених, громадських діячів і ділових людей більш, ніж з 30 країн світу, стурбованих перспективами розвитку людства. Доповідь, про яку говорила екологиня називається "Камон".
Сама назва прекрасно пояснює проблеми, з якими стикається людство та рзіницю у ставленні до цих проблем. Це англійське слово може перекладатись, як заклик до дії, у сенсі, що вприйшов час рішуче змінювати своє ставлення до проблем, а з іншого боку назву можна перекласти, як відповідник зневажливого вигуку - "ой, ну то й що!".
За словами Тимочко ця доповідь починається такими словами - "є дві новини: перша - ми всі помремо, і друга - помремо у страшних муках".
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