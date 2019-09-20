''Ми всі помремо!'': екологиня порадила почитати доклад ''Римського клубу''

Голова всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко прокоментувала екологічні виклики для України.

Вона заявила, що рекомендує кожному уважно прочитати доповідь Римського клубу, яка була видана у грудні 2017 року. Римський клуб — це міжнародна неурядова організація, що об'єднує в своїх рядах вчених, громадських діячів і ділових людей більш, ніж з 30 країн світу, стурбованих перспективами розвитку людства. Доповідь, про яку говорила екологиня називається "Камон".

Сама назва прекрасно пояснює проблеми, з якими стикається людство та рзіницю у ставленні до цих проблем. Це англійське слово може перекладатись, як заклик до дії, у сенсі, що вприйшов час рішуче змінювати своє ставлення до проблем, а з іншого боку назву можна перекласти, як відповідник зневажливого вигуку - "ой, ну то й що!".

За словами Тимочко ця доповідь починається такими словами - "є дві новини: перша - ми всі помремо, і друга - помремо у страшних муках".

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