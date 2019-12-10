Ми не зможемо відмовитися від того, що підписав Порошенко: народний депутат України

Народний депутат України Володимир Крейденко у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував зміни до українського законодавства, які має зробити Верховна Рада вже найближчим часом та скільки коштуватиме відновлення окупованих територій.

"Що стосується Мінських угод та формули Штайнмаєра, то Мінські угоди були підписані ще за часів Порошенка, і ми не можемо відступати від того, що вже підписали", - заявив народний депутат.

"Я можу висловити особисту думку, що до кінця року залишилось не так багато часу, тому ми вже найближчим часом проведемо консультації та повідомимо суспільство про те, яким шляхом усе буде відбуватися. В четвер ми будемо в першу чергу говорити про відкриття ринку землі, але, думаю, що ми не оминемо тему нормандської зустрічі та її результатів. Хоча я сумніваюсь, що це буде основна тема четверга", - зазначив він.

Крейденко також прокоментував фінансування відновлення Донбасу. Він розповів, на що будуть виділятися засоби в першу чергу.

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