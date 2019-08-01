Ми не самі у Всесвіті: у США зафіксували НЛО

Член Палати представників Конгресу США Марк Уокер зажадав від керівництва Військово-морських сил пояснити спалах активності НЛО в країні через побоювання за життя американців.

Він надіслав офіційного листа голові ВМС Річарду Спенсеру, вимагаючи відповідей, через нещодавній сплеск новин про невпізнані літаючі об'єкти, пише The Drive. За даними конгресмена, військові пілоти-винищувачі під час навчань і виконання завдань все частіше фіксують невпізнані об'єкти як у США, так і за кордоном.

"Якщо дані правильні, невпізнані літаючі об'єкти можуть представляти серйозну загрозу безпеці для нашого військового персоналу й оборонного апарату", – написав він. При цьому, сам Уокер допустив, що мова йде зовсім не про "неземний розум". За його словами, за НЛО могли сприйняти китайські гіперзвукові літаки.

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