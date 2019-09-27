Меркель та Макрон реагуватимуть на слова Зеленського жорстко: політолог

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак прокоментував нові санкції США, які спрямовані проти РФ.

У Россії вже назвали такі заходи неприйнятними. Експерт заявив, що про ефективність санкцій можна говорити тільки після того, як буде видно їх результат. Ці санкції мають вдарити по фінансовому сектору країни-агресора, мають зневоднити її економіку. Він назвав санкції запобіжником, які можуть зупинити агресію Росії. Але окрім санкцій потрібно діяти також дипломатичними шляхами, вважає експерт.

Він також зазначив, що Європейський Союз реагуватиме на слова Зеленського жорстко. На його думку, і Меркель, і Макрон реагуватиме на слова, які український президент сказав у телефонні розмові із Дональдом Трампом.

Шлінчак заявив, що Зеленський є заручником свого рейтингу. На його думку, президент України робить вчинки, які позитивно впливають на його рейтинг, тобто передусім він прагне подобатись своїм виборцям, додав політолог.

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