Менше міністерств: наслідки скорочень

Народний депутат України Вадим Денисенко пояснив, що змінить скорочення кількості міністрів в Україні.

Раніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що необхідно скоротити кількість міністерств, об'єднавши деякі з них, а також скоротити кількість заступників міністрів. На думку Денисенка, кількість віце-прем'єрів в Україні справді є роздутою. Він заявив, що в Німеччині та в РФ на сьогодні працює модель, де об'єднані Міністерство праці та соціальної політики та Міністерство охорони здоров'я. Експерт також наголосив, що в реальності, при об'єднанні цих міністерств в одне, у ньому зосередиться близько третини усього бюджету. На думку Денисенка, в Україні така модель може призвести до зловживань та великих корупційних схем.

Він також заявив, що виступає проти об'єднання Міністерства фінансів та Міністерства економіки, оскільки Міністерство економіки має відповідати виключно за стратегічну розробку економічного курсу держави, за розуміння того, куди рухається країна.

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