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11 вересня • оновлено в 22:11
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Медична реформа діє, і її вже не спинити: екс-депутатка

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Народний депутат попереднього VIII скликання Верховної Ради України Ірина Сисоєнко прокоментувала статус медичної реформи в Україні.

Вона зазначила. що медична реформа за тим законом, який був прийнятий депутатами ВР восьмого скликання, діє, тобто закон України про цю медичну реформу не скасовано і жодним чином не обмежений. Тобто медична реформа покроково набирає законної дії. За словами екс-депутатки, з 2020 року уряд має забезпечити виконання другого етапу медичної реформи.

Тобто всі ми вже побачили, як 2018-2019 роки було запровадження медичної реформи на первинній ланці - це педіатри, сімейні лікарі одержували кошти за деклараціями від національної служби здоров'я, тобто, по суті, це вперше - коли держава оплачує та фінансує діяльність лікарів. Другий етап реформи - це наступний крок того самого закону Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування.

Він має запровадити оплату за звернення до вузькопрофільних фахівців.

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Ірина Сисоєнко
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