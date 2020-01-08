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8 січня • оновлено в 13:04
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МАУ скасовує всі рейси в Іран: заява генерального директора авіакомпанії

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Генеральний директор авіакомпанії МАУ Євген Дихне зробив заяву щодо катастрофи українського літака в Ірані.

"Нами прийнято рішення відмінити усі польоти в Іран на невизначений термін. Авіакомпанія зараз виконує усі міжнародні процедури, які пов'язані із подібними подіями. Створюється спеціальним органом розслідування комісія для роботи на місці. Авіакомпанія МАУ також візьме участь у роботі комісії", - заявив Дихне.

За повідомленнями авіакомпанії МАУ вірогідність помилки пілотів є мінімальною, оскільки літак набрав необхідні 2400 метрів висоти для безпечного продовження польоту.

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