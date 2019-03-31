Традиційні проблеми: в Комітеті виборців назвали головні порушення на виборах

Аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок зазначив, що говорити про якусь надзвичайно аномальну кількість порушень на виборчих дільницях підстав немає. За його словами, можна виділити кілька ключових проблем, які спостерігаються у день голосування. Це незаконна агітація в день виборів, яка, зокрема втілена у символіці спостерігачів від того чи іншого кандидата, яка на них знаходиться. Другою проблемою він назвав необізнаність щодо виборчого законодавства членів виборчих комісій і наявності у писках кандидатів, що оголосили про своє зняття з виборів після визначеного законодавством терміну.

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