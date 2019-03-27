Масові обшуки в окупованому Криму: Чийгоз пояснив, що відбувається

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз зазначив, що дії силових структур окупаційної "влади" Криму щодо кримськотатарських активістів не обшуки, як заявляють ЗМІ, а спецоперація, яка триває вже 5 років, метою якої є залякування і витіснення з території півострова громадян України.

За його словами, ці дії окупантів будуть тривати і далі, допоки територію Криму не буде звільнено.

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