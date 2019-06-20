“Маршали перемоги” | Альо, гараж! REBOOT #273

“Маршали перемоги” | Альо, гараж! REBOOT #273246
Вранці середи з Харкова повідомили - перший пішов.
Цитую: “Харківська міська рада, 19-го червня поточного року, майже одноголосно підтримала пропозицію повернути проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова. Кінець цитати. І понеслось...
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