ГоловнаНовини
МоваЯзык
МедОбозГоловна

“Маршали перемоги” | Альо, гараж! REBOOT #273

246

Вранці середи з Харкова повідомили - перший пішов.

Цитую: “Харківська міська рада, 19-го червня поточного року, майже одноголосно підтримала пропозицію повернути проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова. Кінець цитати. І понеслось...

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Альо, гараж! Reboot" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
Теги
Альо, гараж! REBOOTАле гаражАлло ГаражАло ГаражГаражГараж на Обозегараж обозгараж обозревательгараж шаповаловобозтв гаражкернесХарківХарківська областьскандалиГройсманПартія "Українська стратегія Гройсмана"вятровичВся УкраїнаВерховний суд Украинывибори УкраїнаВищий суд Українивибори в Україніfkkt ufhf;ifgjdfkjdновиниКиївУкраїна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини