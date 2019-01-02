''Малий бізнес в тоталітарній Росії більш розвинений, ніж в Україні, з її підприємницьким духом'' - Горбаль

Експерт із фінансових питань Василь Горбаль зазначив, що в українському уряді робота з підтримки малого і середнього бізнесу є на низькому рівні: в Україні розмова йде про відносини з великим бізнесом, що породжує питання олігархів. На його думку, збільшення податкових надходжень від більшої кількості платників податків закрило б питання олігархів.