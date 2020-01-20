Майже п'ята частина українців є безробітними: коментар експертки з працевлаштування

Експертка з питань працевлаштування Тетяна Пашкіна у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала статистику, що в Україні зріс рівень безробіття, і майже п'ята частина населення України безробітні.

"Це абсолютно нормальна ситуація, якщо ви подивитесь із року в рік дані центру зайнятості, то ви побачите, що перший квартал і четвертий є лідерами за кількістю безробітних. Така ситуація відбувається щороку, і тут дивуватися немає чому. Є бізнессезони, коли на сайтах пошуку роботи з'являється велика кількість вакансій, а є час, коли вакансій менше, коли люди мають намір відпочити, а не працевлаштуватися", - заявила Пашкіна.

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