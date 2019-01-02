''Людожерська країна'': ветеран АТО розповів про обстріл позицій ЗСУ в новорічні свята

Учасник АТО, військовослужбовець 10-ї ОГШБр Гліб Бабіч зазначив, що провокації та обстріли позицій ЗСУ у святкові дні з боку проросійських бойовиків, навіть за умови досягнутих домовленостей про припинення вогню та режим тиші, є звиклими для українських військових, які у ці дні знаходяться у постійній повній бойовій готовності.