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29 жовтня • оновлено в 14:10
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Люди, які займаються бізнесом в Україні, – герої: фінансовий стратег

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Фінансовий стратег Сергій Позняк у прямому етері ObozTV прокоментував заяви президента щодо того, що Україна є країною можливостей.

Він зазначив, що бізнес має бачити перспективи. Він має бачити шлях, куди іде держава, тому що усі лихоманки із законодавством - то дають працювати, то не дають - їх важко відстежити, тому, на думку Позняка, дуже багато людей просто не наважуються займатись бізнесом в Україні.

"Але той бізнес, який є - малий та середній - це герої, особливо ті, які працюють вже не один десяток років. Вони тягнуть на собі оцей вантаж бізнес-середовища, яке вони формують. І вони ллють гроші у бак спорожненої економіки", - додав експерт.

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Сергій Позняк
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