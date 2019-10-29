Люди, які займаються бізнесом в Україні, – герої: фінансовий стратег

Фінансовий стратег Сергій Позняк у прямому етері ObozTV прокоментував заяви президента щодо того, що Україна є країною можливостей.

Він зазначив, що бізнес має бачити перспективи. Він має бачити шлях, куди іде держава, тому що усі лихоманки із законодавством - то дають працювати, то не дають - їх важко відстежити, тому, на думку Позняка, дуже багато людей просто не наважуються займатись бізнесом в Україні.

"Але той бізнес, який є - малий та середній - це герої, особливо ті, які працюють вже не один десяток років. Вони тягнуть на собі оцей вантаж бізнес-середовища, яке вони формують. І вони ллють гроші у бак спорожненої економіки", - додав експерт.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся