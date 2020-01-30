Любомир Левицький прокоментував призначення нової очільниці Держкіно

Відомий український режисер та продюсер Любомир Левицький у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучих програми "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував призначення нової очільниці Держкіно в Україні та відповів на запитання ведучого, чому він не займає цю посаду.

"Я думаю, що я не на її місці, адже це розбігається з моїми планами. Я створюю історії на дві години. А її задача: створити історію назавжди", - заявив Левицький.

Режисер висловив сподівання, що нова очільниця нас приємно здивує.

"Тут завжди є дві сторони. Одна сторона - було прийняте рішення взяти людину з іншої сфери. Зараз так в ІТ-компанії топменеджерів набирають. Наймають людину з іншої сфери. Тому що вони можуть прийняти рішення, які не властиві менеджерам, які довго працюють у цій сфері. Я сподіваюсь, що це саме так і було. Я думаю, треба дати їй час. Зараз більше проблема у творцях, ніж у керівниках", - зазначив режисер.

Він додав, що вся інформація про необхідні зміни в кінематографі України вже зібрана, чиновники мають просто втілити її в життя.

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