Названі прізвища винних у затягуванні справ Майдану: адвокат Небесної сотні

Адвокат сімей героїв Небесної сотні Віталій Титич у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини щодо того, що адвокатка родичів небесної сотні оголосила голодування. Її рішення пов'язане із тим, що ВР не ухвалила поправку, необхідну для розслідування цієї справи.

"Насправді її рішення - це крок відчаю, щоб привернуцти увагу до проблеми, яка ігнорується системою. Ця поправка вже втратила свою актуальність. Поправка була потрібна три місяці тому для старту, для запущення справ, які могли би не допустити того, що вже відбулось і відбувається буквально зараз. Але проблема не лише у не прийнятті поправки, а в системному ігноруванні, навіть не в ігноруванні, станом на сьогодні можна констатувати цілий перелік умисних дій щодо справ Майдану, щоб склалася та ситуація, яка є", - заявив Титич.

Він назвав два прізвища, які на його думку максимально перешкоджали розслідуванню справ Майдану.

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