Лукашенко розповів, як врятувати Україну

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його відносини з США можуть вплинути на взаємодію Мінська і Києва, проте позиція Вашингтона не буде основною.

Лукашенко зазначив, що Білорусь "не збирається ні з ким дружити проти Росії", передає Белта.

"Це наша позиція. Ми самі будемо визначати, які будуть відносини з Росією та Китаєм з одного боку, ЄС і США з іншого. Ніколи ніхто не образився з американців, навіть високопоставлених. Навпаки, деякі попереджали про таку мою умову перед переговорами і публічно заявляли, що перед Білоруссю не ставлять питання вибору, а хочуть поставити на служіння миру і спокою в Східній Європі, хочуть бачити Білорусь суверенною і незалежною. У мене взагалі немає ніяких проблем у відносинах з президентом РФ, у нас дуже добрі стосунки ", – розповів він.

Також білоруський лідер повідомив, що його країна готова взяти участь у відбудові інфраструктури Донбасу.

"Для мене святе: Україна повинна бути єдиною і неподільною. Я не раз говорив, що Білорусь украй зацікавлена в міцному світі і стабільності у наших українських друзів. Ця позиція базується не тільки на платформі добросусідства. Нинішній конфлікт на сході України – це біль в серцях і білорусів. Наш біль", – підкреслив Лукашенко.

Ще Лукашенко повідомив, що готовий ввести миротворців на Донбас і взяти під свій контроль ділянку україно-російського кордону, якщо буде згода сторін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава соціологічної групи "Рейтинг" розповів, що президент Білорусі Олександр Лукашенко впевнено займає перше місце в списку іноземних політичних діячів, яким найбільше довіряють українці.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся