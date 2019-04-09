Лобода взялася за старе: співачка опублікувала в мережі відверті фото

Українська поп-діва Світлана Лобода опублікувала в соцмережі серію відвертих фото, на яких зображена повністю оголеною. На особистій сторінці в Instagram сміливі знімки знаменитість супроводила рядками з пісні. На відвертих фото артистка зображена абсолютно голою. Її плечі прикриті лише шкіряною курткою. Інтимні зони тіла Лобода прикрила руками. Менш ніж за годину фото зірки зібрали понад 40 тис. лайків ​​​​​.

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