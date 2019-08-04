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Літня осінь: прогноз погоди в Україні на 5 серпня від ObozTV

1.6т Читати матеріал російською

Новий тиждень не принесе суттєвих змін у погоді. Найближчими днями в Україні дощитиме, температура повітря залишатиметься комфортною.

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 5 серпня.

На заході синоптики обіцяють короткочасні зливи. Вдень повітря прогріється до +26, вночі термометри покажуть +11.

У північних областях за прогнозом також дощі. Температура повітря вдень +20, вночі +11 градусів.

На сході день обіцяє бути хмарним, але без суттєвих опадів. Денний максимум +26, нічний мінімум +11.

Літня осінь: прогноз погоди в Україні на 5 серпня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

Південь та Крим також очікує захмарене небо. Але опадів не прогнозують. Вдень стрілка термометра підніметься до +27 градусів, вночі опуститься до +14.

У центральних областях короткочасні дощі чергуватимуться з проясненнями. Максимальний показник вдень +25, вночі на термометрах +11 градусів.

У столиці України також можлива невелика злива. Температура повітря вдень +22, вночі на термометрах +15 градусів.

OBOZREVATEL нагадує, що кліматологи вже дали довгостроковий прогноз погоди в Україні на перший місяць осені – вересень 2019 року.

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