Літня осінь: прогноз погоди в Україні на 5 серпня від ObozTV

Літня осінь: прогноз погоди в Україні на 5 серпня від ObozTV1.6т Читати матеріал російською
Новий тиждень не принесе суттєвих змін у погоді. Найближчими днями в Україні дощитиме, температура повітря залишатиметься комфортною.
ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 5 серпня.
На заході синоптики обіцяють короткочасні зливи. Вдень повітря прогріється до +26, вночі термометри покажуть +11.
У північних областях за прогнозом також дощі. Температура повітря вдень +20, вночі +11 градусів.
На сході день обіцяє бути хмарним, але без суттєвих опадів. Денний максимум +26, нічний мінімум +11.
Південь та Крим також очікує захмарене небо. Але опадів не прогнозують. Вдень стрілка термометра підніметься до +27 градусів, вночі опуститься до +14.
У центральних областях короткочасні дощі чергуватимуться з проясненнями. Максимальний показник вдень +25, вночі на термометрах +11 градусів.
У столиці України також можлива невелика злива. Температура повітря вдень +22, вночі на термометрах +15 градусів.
OBOZREVATEL нагадує, що кліматологи вже дали довгостроковий прогноз погоди в Україні на перший місяць осені – вересень 2019 року.
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