Легендарна група Green Grey запрошує відзначити Міжнародний день захисту дітей в незвичайному місці

Гості програми, легендарна група Green Grey розповіла про великий святковому заході, яке відбудеться 1 червня, в Міжнародний день захисту дітей.

1 червня, на території заміського комплексу Olympic Village (Новообухівське шосе, вул. Олімпійська, 1), на гостей чекає велика програма: День відкритих дверей у футбольній академії "Бенфіка", святковий концерт Green Grey і футбольний матч, в якому візьмуть участь українські вихованці футбольної академії легендарного португальського клубу і футбольна команда "Маестро", за яку грають такі зірки українського шоу-бізнесу як Вадим Олійник, Артем Нікітін, Aleksееv, Андрій Джеджула, Олексій Рева, Діля, Ярмак і багато інших.

Разом з цим в честь Дня захисту дітей академія "Бенфіки" анонсує соціальний проект "Допоможемо дітям", в рамках якого дітям з багатодітних сімей будуть подаровані 12 сертифікатів на безкоштовне річне навчання в академії. А всі бажаючі батьки з дітьми зможуть взяти участь в сімейних конкурсах з різноманітними цікавими призами від академії.

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