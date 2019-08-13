Легалізація незадекларованого майна стосуватиметься кожного: економіст

Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прокоментував новини про те, що у податковій запропонували легалізувати незадеклароване майно.

Олег Пендзин заявив, що це стосуватиметься усіх громадян. За його словами, податкова амністія починається із нульової декларації. Тобто усі люди заповнюють декларацію із власним майном. Якщо людина має майно, походження якщо вона не може пояснити сплаченими податками, така людина має оцінити це майно і сплатити із нього 5%. Це у випадку, якщо людина задекларує та сплатить податок за це майно. Він підкреслив, що це стосується всіх, окрім пенсіонерів, які єдиним джерелом доходу мають пенсію. Тобто, пояснив, експерт, якщо пенсіонер окрім пенсії має джерело доходу у вигляді відсотків по депозиту в банку, він все одно матиме задекларувати свої статки.

Пендзин заявив, що кожна розмова щодо "амністії капіталів" стосується не лише олігархів, чи великих бізнесменів, як може здаватись на перший погляд, - це стосуватиметься кожного громадянина.

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