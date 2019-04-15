Курс гривні: економіст вказав на неточність в прогнозі МВФ

Економіст Євген Невмержицький зазначив, що, на його переконання, прогноз МВФ є загалом правильним, з уточненням, що гривня збереже стабільність, проте курс її суттєво знижуватись не буде. Він прогнозує девальвацію української валюти, проте цей процес, за його словами, буде незначним. На його думку, це не є негативною тенденцією, а навпаки, сприятиме надходженню іноземних інвестицій.та розвиток туризму до України.

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