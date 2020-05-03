Що буде, якщо Кім Чен Ин помре: дипломат здивував прогнозом

У разі смерті лідера Північної Кореї Кім Чен Ина демократичні зміни в країні можуть наступити тільки завдяки Китаю.

"Росія занадто слабка, щоб грати там, а Китай, навпаки, дуже сильний", – сказав в ефірі ObozTV ексаташе Посольства України в Республіці Корея, народний депутат, заступник співголови групи з межнапраментскіх зв'язків з Кореєю Андрій Ніколаєнко.

Коментуючи активне обговорення на тему серйозної хвороби або смерті Кім Чен Ина, яка нібито могла статися, дипломат звернув увагу на крайню закритість цієї країни. "Рівень закритості корейського суспільства такий, що важко сказати, що насправді там відбувається. Рівень свободи слова там практично нульовий, тому зараз він може бути абсолютно здоровий або може бути умовно найгірший сценарій – що його вже немає".

У той же час Ніколаєнко переконаний в тому, що зміни курсу після зміни лідера в країні не відбудеться. "Все керівництво Північної Кореї очищено від усіх демократичних поглядів за досить короткий час, включаючи родичів і близьких до батька Кім Чен Ина людей. Велика частина верхівки пов'язана з армією, з партією. Це Радянський Союз зразка сталінської епохи. Можуть бути якісь послаблення, але вони не будуть суттєвими", – спрогнозував він.

Що буде, якщо Кім Чен Ин помер

За оцінками дипломата, змінити розстановку сил на Корейському півострові може тільки Китай. "Крім слів, у Пекіна досить економічних важелів для того, щоб підштовхувати їх до більш чіткого активного діалогу з півднем і, як результат, з Заходом".

"Але тут накладається протистояння Китаю з США. Тому, якщо Китай почне підштовхувати Північну Корею до діалогу з Південною Кореєю, то, як результат, буде потепління з Штатами, відповідно, це здача плацдарму", - зазначив він.

Таким чином, після зміни влади в КНДР Корейський півострів буде виступати як точка зіткнення двох геополітичних гравців, зауважив нардеп.

Як писав OBOZREVATEL:

36-річний Кім Чен Ин не з'являвся на публіці з 11 квітня. ЗМІ повідомили про те, що він переніс операцію на серці, після якої нібито виникли ускладнення. Була інформація також про смерть диктатора.

Колишній дипломат Північної Кореї Тхе Ен Хо заявив, що Кім Чен Ин, швидше за все, дійсно має серйозні проблеми зі здоров'ям і не може ходити. Однак він спростував версію з операцією.

У той же час міністр у справах національного об'єднання Південної Кореї Кан Ен Чхоль назвав фейком повідомлення про серйозну хворобу або смерть лідера КНДР.

29 квітня в Південній Кореї заявили, що не зважаючи на чутки про погіршення здоров'я лідера КНДР Кім Чен Ина і навіть його смерть, з ним все гаразд.

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