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Кримінальну справу проти Саакашвілі: адвокат Полозов не виключає політично мотивованого розвитку подій

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Адвокат Микола Полозов не виключає того, що з поверненням до України проти Михеіла Саакашвілі буде порушено карну справу за прорив державного кордону. За його словами, навряд існують підводні камені, які не були б обумовлені політичними мотивами та політичними аспектами, зокрема, відносинами Саакашвілі з представниками попереднього президента Петра Порошенка.

На його думку, за цим уважно треба спостерігати, особливо напередодні дострокових виборів до Верховної Ради. На його переконання, Саакашвілі потрібно подбати про те, аби отримати в Україні надійний юридичний захист.

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