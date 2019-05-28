Кримінальну справу проти Саакашвілі: адвокат Полозов не виключає політично мотивованого розвитку подій

Адвокат Микола Полозов не виключає того, що з поверненням до України проти Михеіла Саакашвілі буде порушено карну справу за прорив державного кордону. За його словами, навряд існують підводні камені, які не були б обумовлені політичними мотивами та політичними аспектами, зокрема, відносинами Саакашвілі з представниками попереднього президента Петра Порошенка.

На його думку, за цим уважно треба спостерігати, особливо напередодні дострокових виборів до Верховної Ради. На його переконання, Саакашвілі потрібно подбати про те, аби отримати в Україні надійний юридичний захист.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!