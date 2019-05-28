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Кримінальна арія від Вдови, та її наслідки | Альо, гараж! REBOOT #263

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Вдова екс-депутата Держдуми Вороненкова, Марія Максакова днями з’явилася на одному з центральних телеканалів Росії. З’явилася, аби зробити сенсаційну заяву, стосовно дій українських слідчих, які займалися пошуком вбивць її чоловіка.

Максакова стверджує – українська Генпрокуратура під керівництвом Юрія Луценка, із залученням головного управління розвідки, замість проведення реальних слідчих дій…

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Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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