Крим: карантин в окупації

Режим підвищеної готовності введений на території анексованого Криму.

Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов вважає, що карантинні заходи через загрозу поширення коронавірусу продовжать ще на тиждень. У підконтрольному Росії МОЗ Криму повідомили 31 березня, що під медичним наглядом знаходяться 2832 людини, з яких вдома знаходяться - 2758 осіб, в стаціонарах 64, в обсервації - 10 осіб. На кримському мосту збираються встановити блок-пост. Про епідеміологічну ситуацію в Криму і про карантин в окупації поговоримо з заступником глави Меджлісу кримськотатарського народу, кримським політологом, Наріманом Джеляловим

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