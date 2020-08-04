Кремль чекає на здачу України протягом 2 місяців, – Гай

Кремль ставить собі за мету протягом найближчих двох місяців максимально просунутися в мінському форматі щодо здачі національних інтересів України.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай. "Росіяни поспішають. Вони хочуть, щоб ми протягом двох місяців максимально просунулися по мінській Тристоронній контактній групі в напрямку здачі суверенітету України і всіляких антиукраїнських ініціатив", – сказав він.

Зокрема, за оцінками офіцера, керівництву Російської Федерації вкрай необхідно закріплення "особливого статусу" Донбасу в Конституції України. Окрім того, країна-агресор не втрачає надію на проведення на окупованих територіях сходу країни місцевих виборів, "хоча це вже неможливо за українським законодавством".

За прогнозами Гая, Кремль продовжуватиме тиснути на Україну, зокрема, у форматі Тристоронньої контактної групи.

У цьому контексті волонтер заявив, що росіяни завжди погоджують ту кандидатуру голови української делегації в ТКГ, яка вигідна їм. Так, за словами Гая, перший президент України Леонід Кравчук, який очолив ТКГ, також може бути вигідний Росії, оскільки готовий йти на поступки і компроміси.

Разом ыз тим офіцер переконаний, що "замаскувати антиукраїнські ініціативи" не вдасться. "Вони називають чорне білим, війну миром, вони махлюють повсюди і бояться, що їх мухляж буде зірваний, а він буде зірваний", – заявив Гай.

Як писав OBOZREVATEL, російський політолог Дмитро Орєшкін заявив, що повернення окупованого Донбасу під контроль України означатиме політичну смерть президента РФ Володимира Путіна.

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