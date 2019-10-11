Кожен другий трудовий мігрант повертається в Україну кожні три місяці

Голова всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник прокоментував ситуацію з трудовою міграцією українців.

Він заявив, що цифра в 1,5 млн українців, яку озвучив Кабмін - це загальна цифра людей, які виїхали. Але треба розуміти, що більшість людей, які виїздять на заробітки, залучені до маятникової трудової міграції. Тобто вони все рівно повертаються в Україну.

"За дослідженнями, які проводилися на теренах Польщі, кожен другий українець, який там заробляє, працює не більше трьох місяців поспіль, і зараз в черговий раз у нас є можливість опинитися в ситуації, коли ми будемо збільшувати зростання нашої економіки, щоб люди побачили, що вони можуть заробляти гроші тут, в Україні, і те, що вони повертаються, якраз дає нам можливість затримати цих людей в Україні, але затримати не фізично, а затримати, даючи можливість заробляти гроші вдома", - заявив Воскобойник.

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