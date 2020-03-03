Коронавірус захоплює Єрвропу і дістався до України

Нові випадки зараження смертельним короновірусом COVID-19 із Китаю зафіксували в Індонезії, Португалії, Росії, Австрії, Йорданії та Тунісі.

Так, як пише "РБК" коронавірус підтвердили у росіянина, який повернувся з Італії. Стан чоловіка оцінюється як задовільний. Він захворів іще 21 лютого.

Також в Австрії кількість інфікованих зросла до 16 осіб, повідомляє Kurier. 1 березня у Відні підтвердили два випадки захворювання у місцевих жителів і два – у туристів. Ще по одному виявили в Нижній Австрії та Зальцбурзі.

Португалія зареєструвала перші два випадки коронавірусу 2 березня, повідомляє телеканал SIC. Один випадок виявили у чоловіка, який нещодавно подорожував по Італії, а інший – у туриста з Іспанії. Обидва були доправлені в лікарню в Порту.

Також перший випадок зараження коронавірусом зафіксований в Йорданії, повідомляє Petra. Пацієнт був поміщений на карантин кілька днів тому. У Міністерстві охорони здоров'я відзначили, що хворий прибув до Йорданії з Італії два тижні тому.

В Індонезії госпіталізована 64-річна жінка та її 31-річна дочка, пише газета The Jakarta Post. Вони контактували з громадянкою Японії, у якої був виявлений вірус 27 лютого після повернення з Індонезії до Малайзії. Також перший випадок захворювання підтвердили у Тунісі.

Водночас 2 березня в Ірані помер один із вищих чиновників, член дорадчого органу при вищому керівникові Мохаммад Мірмохаммаді, який був заражений коронавірусом. Те, що він заразився, підтвердили ще 24 лютого. 72-річного чиновника госпіталізували у важкому стані.

Як повідомили в Європейській комісії, всього зафіксовано 2100 випадків коронавірусу у 18 державах-членах Євросоюзу. До ранку 2 березня кількість жертв світової епідемії вперше перевищила 3 тисячі осіб.

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