Головна Новини
18 березня • оновлено в 22:12
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Коронавірус в Україні: МВС почало боротьбу з панікерами

105
Читати матеріал російською

Радник глави МВС України Зорян Шкіряк в ефірі ObozTV заявив, що в соціальних мережах навмисно розганяється паніка і фейки щодо карантину.

"Сьогодні в ЗМІ поширюється недостовірна фейкова інформація щодо карантину під час боротьби з коронавірусом. У мене величезне прохання - довіряйте виключно офіційній інформації органів державної влади та безумовно МВС", - заявив Шкіряк.

Він повідомив, що зараз кіберполіція відпрацьовує джерела, через які запускалися ці фейки.

"Я сподіваюся, ми вийдемо на людей, які розганяють паніку і істерію в соціальних мережах... Сьогодні можу відзначити підвищену паніку, яка стосувалася транспортного колапсу", - зазначив радник глави МВС.

За його словами, боротися з вірусом українцям допоможе в першу чергу громадянська свідомість.

Про ці та інші новини дізнавайтеся з прямого ефіру ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Підсумки
Особа
Зорян Шкіряк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Відео

Новини

Всі новини