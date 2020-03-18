Коронавірус в Україні: МВС почало боротьбу з панікерами

Радник глави МВС України Зорян Шкіряк в ефірі ObozTV заявив, що в соціальних мережах навмисно розганяється паніка і фейки щодо карантину.

"Сьогодні в ЗМІ поширюється недостовірна фейкова інформація щодо карантину під час боротьби з коронавірусом. У мене величезне прохання - довіряйте виключно офіційній інформації органів державної влади та безумовно МВС", - заявив Шкіряк.

Він повідомив, що зараз кіберполіція відпрацьовує джерела, через які запускалися ці фейки.

"Я сподіваюся, ми вийдемо на людей, які розганяють паніку і істерію в соціальних мережах... Сьогодні можу відзначити підвищену паніку, яка стосувалася транспортного колапсу", - зазначив радник глави МВС.

За його словами, боротися з вірусом українцям допоможе в першу чергу громадянська свідомість.

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